AEX haalt voor hogere start handelsweek inspiratie uit China

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van een half procent.

Wall Street houdt vandaag de deuren gesloten in verband met Labor Day.

Afgelopen week wist de AEX op weekbasis nog 1,7 procent te klimmen naar een stand van 733,37 punten. Daarmee noteert de index nog wel flink lager dan de slotstand op de laatste handelsdag van juli, toen 792,00 punten.

In Azië noteren de hoofdindices vanochtend eensgezind in het groen, met als absolute uitblinker de Hang Seng index in Hongkong die onder aanvoering van vastgoedaandelen circa 2,5 procent wint.

Beleggers reageren onder meer opgelucht op het nieuws dat de Chinese projectontwikkelaar Country Garden een overeenkomst sloot met schuldeisers om de looptijd van zijn leningen te verlengen. Het aandeel koerst ongeveer 15 procent hoger.

Daarnaast verlaagden dit weekend meerdere steden, waaronder Beijing…