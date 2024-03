AEX gaat nipt hogere opening tegemoet

Een voorzichtig positieve start van de week. Nikkei door de 40.000, TSMC vliegt, spanningen in China door Volkscongres en S&P als politieke voorspeller.

De AEX gaat een lichtgroene opening tegemoet nadat in Japan en vrijdag op Wall Street nieuwe records werden gevestigd. Er is weinig nieuws; het wachten is vooral op donderdag. Dan neemt de ECB een rentebesluit en maakt Fed-voorman Jerome Powell zijn opwachting in de Senaat.

Je kunt op deze vroege maandagochtend een speld horen vallen op het Damrak. Er is nagenoeg geen nieuws. Het cijferseizoen loopt op zijn laatste benen. De ogen zijn deze week vooral gericht op de ECB en de Federal Reserve, die mogelijk iets meer duidelijkheid verschaffen over de vraag die iedereen bezighoudt: wanneer kan eindelijk het mes in de rente worden gezet? Beleidsmakers van de centrale banken manen al wekenlang tot geduld, aangezien de inflatiegeest nog niet terug in de fles is. Misschien lichten Jerome Powell en Christine…