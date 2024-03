AEX gaat hogere opening tegemoet en misschien zorgt EU-inflatie straks voor vuurwerk

Azië is goedgemutst aan de beursweek begonnen. De inflatie in de eurozone is vandaag het belangrijkste cijfer.

De AEX-index gaat een hogere opening tegemoet. De focus ligt deze week vooral op het rentebesluit van de Fed, maar eerst krijgen we vandaag nog de Europese inflatie. Deze kan mogelijk wat turbulentie veroorzaken.

Veel nieuws is er niet, deze ochtend. ForFarmers krijgt een nieuwe CFO en in China biedt meevallende industriële productie hoop dat de economie opvlamt. Later deze ochtend verschijnt het definitieve inflatiecijfer van de eurozone, dat van invloed kan zijn op het Europese rentebesluit in april.

Verder staan beleggers in de wachtstand, want woensdag neemt de Federal Reserve een rentebesluit. Het besluit zelf zal weinig stof doen opwaaien, maar het dotplot, de economische ramingen en vooral het begeleidende commentaar kan mogelijk wel voor wat vuurwerk zorgen.

Azië koerst hoger en vooral Nikkei…