AEX doorbreekt steun. Wat nu?

Tesla en Alcoa vallen tegen, maar P&G en Netflix presteren beter dan verwacht. Een gemengd beeld waar beleggers moeilijk mee uit de voeten kunnen.

De Amerikaanse futures staan wat lager. Dat is een slecht teken na de verliezen van gisteren: S&P -1,3%, Nasdaq -1,6%. Europa treedt in de voetsporen. Azië flink lager: Nikkei -1,9%, Shanghai -1,2%, Sensex -0,2% en Hong Kong -2,3%. In China is de prijs van nieuwbouwwoningen de afgelopen maand op jaarbasis met 0,1% gedaald.

Euro/dollar 1,0540. Brent -0,4% op 91,12 dollar.

De AEX lijkt een succesvolle aanval te hebben gedaan op de steun van 739. Hierdoor is ruimte voor een daling naar de volgende steun van 685.

