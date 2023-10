AEX daalt, maar houdt zich kranig bij flinke tegenwind

Andere beurzen in Europa liggen er een stuk zwakker bij. En oei, AMX en AScX.

De tegenwind is simpelweg te krachtig: de AEX schrijft weer een nazomerse dalingsdag bij en sluit 0,6% lager op 719,67.

De daggrafiek laat een inmiddels herkenbaar patroon zien: in de ochtend een dappere poging om er toch nog wat moois van te maken, om vervolgens toch langzaam af te glijden. Ook een kleine opleving in de middag doofde weer snel uit.

Die tegenwind heeft niet zozeer met bedrijven of zelfs de toestand van de economie te maken, maar alles met de rente. De rentestijging zet onbarmhartig door en trekt zowel obligatie- als aandelenkoersen omlaag.

The US 30-year yield rose to the highest level since 2007, deepening a bond selloff driven by expectations the Fed will keep interest rates elevated