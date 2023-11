AEX blijft dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef maandagochtend dicht bij huis en noteerde nagenoeg vlak. Rond de klok van elf uur stond de AEX fractioneel hoger op 759,35 punten.

Afgelopen week koerste de AEX op weekbasis nog ruim anderhalf procent hoger naar 758,59 punten. Het was de derde weekwinst op rij.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING maken we ons hier op voor de spannendste Tweedekamerverkiezingen in jaren en hebben we een korte beursweek in de VS, waar donderdag Thanksgiving wordt gevierd.

Vrijdag gaan de Amerikanen los met Black Friday, de start van het koopseizoen. Dan zal blijken of de consumentenbestedingen net zo hoog zijn als in voorgaande jaren en de economie een extra zetje kan geven, aldus Wiersma.

Ook wees de expert van ING erop dat vanmorgen de Nikkei index even het hoogste niveau noteerde in 33 jaar. Daarna leverde de inxex in en sloot uiteindelijk 0,6 procent lager omdat de yen in de laatste handelsuren sterker werd. Met een…