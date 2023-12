AEX blijft dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef vrijdagochtend dicht bij huis. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,2 procent op 763,68 punten.

De bewegingen blijven beperkt, nu veel Amerikanen vrij hebben voor een lang Thanksgiving-weekend, aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Donderdag bleef Wall Street gesloten en vandaag is er sprake van een halve handelsdag.

Volgens Swissquote blijven er zorgen over de zwakke Europese economie na de samengestelde inkoopmanagersindices van donderdag. Ondanks een stijging van de inkoopmanagersindices dreigt een technische recessie. “De economie van de eurozone zit vast in de modder”, aldus hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. “In de afgelopen vier tot vijf maanden zijn de industrie en dienstensector in een relatief stabiel tempo gekrompen.”

Ook zijn er twijfels over de Amerikaanse rentes daadwerkelijk gepiekt hebben. Daartegenover staat dat de Amerikaanse economie veerkrachtig blijkt.

“In de…