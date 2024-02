AEX biedt weerstand – CashCow.nl

De AEX weet zich goed staande te houden gezien de negatieve koerseffecten van de tegenvallende inflatie in de VS met aldaar dalende koersen tot gevolg.

De AEX is +0,1% op 843,61. Amerikaanse futures laten een herstel zien: S&P +0,3% en Nasdaq +0,4%. Europa staat hoger. Nikkei -0,1%, Shanghai nog dicht, Hong Kong +0,9% en Sensex -0,4%. Euro/dollar 1,0700. Brent +0,2% op 92,75 dollar. Bitcoin/dollar is nog steeds in gevecht met de weerstand van 49.000.

De ABN Amro is +6,7% op de cijfers en Ahold Delhaize is +3,7%. Dat zijn ook de twee belangrijkste stijgers in de AEX. Heineken is 4% lager.

