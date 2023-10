‘Adyen voldoende afgestraft’ – CashCow.nl

Nederlandse beleggers stappen massaal in Adyen, blijkt uit recente data van investeringsplatform eToro. De koers van Adyen daalde in augustus spectaculair in reactie op de halfjaarcijfers. Een zware afstraffing? Het aantal beleggers dat aandelen van het bedrijf in de portefeuille heeft nam afgelopen kwartaal met 74% toe.

Adyen bleek een populair aandeel en was in Q3 veel vaker in de portefeuille van Nederlandse beleggers te vinden. Met een groei van 74% staat het bovenaan de top tien grootste stijgers op het platform (Tabel 1). Dit is opvallend, aangezien het betaalplatform tegenvallende halfjaarcijfers rapporteerde. Met een groei van 20% staat NVIDIA op de tweede plaats. Populariteit van dit aandeel nam toe na NVIDIA’s sterke resultaten en daarnaast profiteerde het bedrijf van de AI-boom. Ook opvallend in de lijst is de toenemende populariteit van semiconductorbedrijven. Zo nam het aantal beleggers dat chipbedrijf ASML in hun portefeuille heeft met 14% toe. Voor TSMC (Taiwan…