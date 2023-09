Adyen verdwijnt uit de Stoxx Europe 50

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Adyen zal uit de Stoxx Europe 50 index verdwijnen. Dit bleek uit een mededeling van de indexsamensteller.

Adyen is niet de enige. Ook Kering verdwijnt uit deze index die bestaat uit 50 toonaangevende bedrijven in Europa ongeacht in welke valuta het aandeel genoteerd is.

Het aandeel ING komt daarentegen samen met herverzekeraar Münchener Rück er juist in.

De EURO Stoxx 50 verliest Vonovia en CRH, terwijl Ferrari en Saint-Gobain worden opgenomen in de hoofdgraadmeter voor grote Europese ondernemingen met een notering in euro’s.

Alle veranderingen worden van kracht met de opening van de Europese markten op 18 september 2023.

Bron: ABM Financial News