Adyen staat al 50% lager. Kopen?

Het aandeel Adyen N.V. EO-,01 (ADYEN) ontwikkelde zich negatief en daalde 2,6% naar een slot van 720 euro.

Het aandeel is hiermee voor de vijfde dag achter elkaar gedaald. Sinds het verkoopsignaal van een rechthoek patroon één maand geleden, is het aandeel met 47% gedaald. Over de afgelopen 12 maanden is het verlies 50%.

Sommige indicatoren wijzen op de toenemende kans op een omslag als de RSI versus de trend. Volgens de regels van Elliott Wave/Fibonacci is het aandeel pas koopwaardig beneden de 600 euro.

