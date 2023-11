Adyen Q3: Adyen weet het vertrouwen te herstellen

Bijgaand een quote over de Q3 Business Update van Adyen door eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden

“De beleggersdag van Adyen in San Francisco mondde uit in een touwtrekwedstrijd tussen analisten met een kortetermijnhorizon en het management met een langetermijnvisie. Aan het einde won het management getuige de koerssprong van ongeveer 30% die het aandeel gisteren al maakte in de VS en vandaag in Amsterdam. Op een koers van €900 staat het aandeel Adyen echter nog steeds 40% onder het niveau van voor de desastreus verlopen toelichting bij de halfjaarcijfers in augustus.”







“De kracht in het betoog van Adyen zit in de voortdurende herhaling van het management dat ze beschikken over een superieur product ten opzichte van de concurrentie, waardoor ze niet hoeven mee te gaan in een prijscompetitie. De cijfers over het eerste…