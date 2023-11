Adyen | Fintechbedrijf neemt twijfels overtuigend weg

Adyen heeft op overtuigende wijze de vrees voor aanhoudende margedruk en een afzwakkende omzetgroei weggenomen. Tijdens de beleggersdag op 8 november gaf de onderneming een bescheiden inkijk in de resultaatontwikkeling. De omzet is in het derde kwartaal met 22% gegroeid naar €413,6 mln. Dat is een kleine versnelling ten opzichte van de 21%-groei van het eerste halfjaar. De onderneming stelde ook de financiële doelen bij. Voor de periode tot 2026 richt het betaalbedrijf zich op een omzetgroei van 20% tot 30% (was: 25% tot 30%) en een ebitda-marge van 50% (was: 65%). De opluchtingsrally van 38% onderstreept dat de duidelijkheid die Adyen zo verschaft veel zwaarder weegt dan de…