Adyen en Philips favoriet bij beleggers in 2023

– In de afgelopen twaalf maanden steeg op handelsplatform eToro het aantal Nederlandse beleggers met het aandeel Adyen in portefeuille met 78%.



– De thuismarkt was dit jaar in trek: op plek twee van de lijst met snelste stijgers op eToro staat Philips , het aantal Nederlandse beleggers met aandelen Philips steeg met 76%.



De top vijf van grootste stijgers in 2023 wordt compleet gemaakt door Coca-Cola (48%), Nvidia (34%) en TSMC (33%).





In het derde kwartaal stapten Nederlandse particuliere beleggers massaal in Adyen . Uit de eindejaarscijfers van handels- en beleggingsplatform eToro blijkt dat de meeste van hen nog steeds aan boord zijn. Vergeleken met een jaar eerder is het aantal gebruikers dat het aandeel in portefeuille houdt met 78% toegenomen. Deze toename komt vrijwel volledig op het conto van het derde kwartaal. De koers kreeg…