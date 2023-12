Adyen een speeltje voor traders

Het aandeel Adyen N.V. EO-,01 (ADYEN) ontwikkelde zich positief en steeg 2,2% naar een slotstand van 1038 euro.

De afgelopen week is het aandeel 10,9% gestegen. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn, meent Investtech.

Echter, de meningen van analisten is sterk verdeeld. Een derde noemt het een ‘buy’ en tegen de 60% noemt het een ‘hold’. Momenteel zien we het aandeel als een speeltje voor traders. Een waardering van 60 keer de winst is veel te hoog voor een bedrijf dat op een indirecte manier een halvering van de groei heeft aangekondigd.

