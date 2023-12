Adyen aan kop in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,6 procent op 780,76 punten.

“Met de huidige aandelenrally lijken beleggers uit te gaan van het ultieme scenario, waarbij de arbeidsmarkt net genoeg afkoelt om de druk op de lonen en dus de inflatie weg te nemen, maar de economie niet in een diepe recessie belandt”, aldus beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx.

Alle aandacht vandaag zal volgens Blekemolen uitgaan naar het banenrapport uit de VS, dat vanmiddag verschijnt. “Er is geen twijfel over mogelijk dat de banengroei in de VS vertraagt”, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

“Een droomscenario voor de markt is dat de banengroei lichtjes afneemt, de werkloosheid nagenoeg onveranderd blijft, en dat vooral de loongroei daalt richting uiteindelijk 3 procent. De rente kan dan omlaag, terwijl de risicobereidheid vanwege de hoop op een soft landing toeneemt. Dollars gaan dan in de verkoop”,…