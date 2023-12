Adviezenoverzicht | Twee opvallende smallcaps uit de Benelux

Voor koopjesjagers bieden Europese smallcaps kansen. De waarderingen zijn relatief laag, terwijl kleine bedrijven volgend jaar een dubbelcijferige winstgroei kunnen laten zien.

Stijgende rente of niet, deze vastgoedspeler groeit in termen van winst en dividend per aandeel gewoon door. Dat moet de beleggersinteresse doen terugkeren.

Na de ongekende verkoopgolf is de obligatiemarkt weer in rustiger vaarwater gekomen. Obligaties bieden een aardige rente en opwaarts potentieel. We kijken nog eens naar de obligatietips in de Koerswijzer en selecteren een aantal nieuwe koopwaardige obligaties.

Aandelen Nederland

Azerion…