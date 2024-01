Adviezenoverzicht | Alle tips en adviezen voor 2024

Advieswijziging OCI | Grote koerswinst na uitverkoop chemiebedrijf

Het aandeel OCI is sinds vorige week per saldo met 27% gestegen. Een strategische heroriƫntatie is door de markt juichend ontvangen.

Tip van de week | Techbedrijf met sterk portfolio

We tippen een Deens biotechbedrijf dat zeer succesvol medicijnen ontwikkelt tegen meerdere vormen van kanker via de inzet van menselijke antilichamen. Dit alles is gebaseerd op een eigen technologieplatform.

HAL Trust | Investeringsmaatschappij moet geld aan het werk zetten

De nettovermogenswaarde van HAL Trust is de afgelopen jaren gestagneerd. Het nieuwe dividendbeleid helpt om de trend te keren, maar er…