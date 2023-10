Advieswijziging | Verder potentieel Continental is beperkt

Een jaar geleden gaven we een koopadvies voor Continental. Sindsdien is de koers met circa 36% gestegen. Het Duitse concern is de op twee na grootste toeleverancier aan de auto-industrie in de wereld en beweegt mee op de pieken en dalen van de autoverkopen. Tekorten aan halfgeleiders en andere onderdelen zorgden vorig jaar voor lagere productiecijfers. Maar de problemen zijn inmiddels opgelost en dit jaar volgt een sterk herstel. Daarnaast vlakken de sterke kostenstijgingen voor Continental af.



In de eerste jaarhelft steeg het aangepaste bedrijfsresultaat met 29,7% naar €1,1 mrd, overeenkomend met een mooie margesprong van 4,4% naar 5,2%. De bandendivisie blijft goed winstgevend, terwijl de verliezen bij de…