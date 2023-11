Advieswijziging | Sanofi laat beleggers flink schrikken

De derdekwartaalcijfers van Sanofi vielen helemaal weg tegen de strategische update die de farmaceut op dezelfde dag bekend maakte. Het minst ‘schadelijke’ onderdeel daarvan was de voorgenomen afsplitsing van de divisie ‘Consumer Healthcare’ die op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 2024 zal plaatsvinden. Consumer Healthcare verkoopt receptvrije geneesmiddelen als pijnstillers en hooikoortstabletten en is goed voor ruim 12% van de totale omzet.

 De koersval van bijna 19% afgelopen vrijdag werd veroorzaakt door de andere elementen uit de strategiewijziging. Sanofi heeft besloten om de uitgaven aan onderzoek & ontwikkeling (R&D) flink op te…