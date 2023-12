Advieswijziging OCI | Grote koerswinst na uitverkoop chemiebedrijf

OCI doet in korte tijd twee grote bedrijfsonderdelen van de hand. Het verkoopt zijn Noord-Amerikaanse kunstmestfabriek Iowa Fertilizer Company (IFCO) voor $3,6 mrd aan Koch Ag & Energy Solutions. Daarnaast verkoopt OCI zijn 50%-belang in Fertiglobe aan partner Adnoc voor eveneens $3,6 mrd. Adnoc betaalt een premie van 8% op de slotkoers voorafgaande aan de mededeling en een 25% premie op de introductiekoers. De joint-venture Fertiglobe werd in 2019 gevormd en omvat de kunstmestactiviteiten van OCI en Adnoc in het Midden-Oosten en Afrika.



De transacties volgen op een strategische heroriëntatie die OCI begon na kritiek van de activistische aandeelhouder Inclusive Capital Partners. Deze partij heeft een belang van 5% in OCI en…