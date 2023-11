Advieswijziging IMCD | Onderneming ziet enig herstel in slotkwartaal

IMCD, actief in de marketing, verkoop en distributie van speciale chemicaliën en ingrediënten, voelt ook de zwakte in de mondiale economie. De pijn zit vooral in de industriële eindmarkten. Gedacht kan hierbij worden aan chemicaliën voor de verfindustrie, olie en gas, kunststoffen en schoonmaakmiddelen. De cijfers zijn gedurende het jaar steeds verder onder druk komen te staan. De resultaten lagen wel in lijn met de marktverwachtingen.



Operationele marge onder druk

Na drie kwartalen ligt de omzet 4% lager op €3,38 mrd. Dit is het saldo van een autonome omzetkrimp van 7%, de bijdrage van overnames van 6 procentpunt en een negatief valuta-effect van 3…