Advieswijziging | Home Depot ziet kansen bij professionals

Retailketen Home Depot rapporteerde een omzet van $37,7 over het derde kwartaal. Jaar op jaar betekende dat een omzetdaling van 3,0%. De nettowinst daalde van $4,3 mrd naar $3,8 mrd en de winst per aandeel van $4,24 naar $3,81. Deze dalingen waren in lijn met de verwachtingen van Home Depot. Voor heel 2023 werden de verwachtingen gehandhaafd, waarbij de bandbreedtes wat smaller werden: een omzetdaling van 3% en een daling van de winst per aandeel van 9%-11%.



De omzetdaling wordt voor 60 procentpunt verklaard door gemiddeld lagere prijzen van producten als hout en koper. Voor de toekomstige omzet is het gunstig dat de prijsdalingen van die grondstoffen lijken af…