Advieswijziging | Consumentengigant toont prijskracht

De Britse farmaceut GlaxoSmithKline (GSK) bracht zijn consumentendivisie Haleon op 18 juli 2022 naar de Londense beurs. Dat werd in eerste instantie geen succes, want de koers daalde in de eerste maanden met 16%. Dit leverde een goed instapmoment op: het aandeel is sinds de tip een jaar geleden met 20% gestegen. Haleon weet de hoge kosteninflatie te pareren met prijsstijgingen, terwijl de verkoopvolumes goed op peil blijven.



Advies aandeel Haleon naar ‘houden’

Het toont de kracht van merken als Sensodyne, Advil en Voltaren. Na de halfjaarcijfers werd de outlook voor de tweede keer dit jaar opwaarts bijgesteld. De autonome omzetgroei versnelt dit jaar naar 7-8%, bij een stabiele operationele winstmarge. Nadat de schuldgraad verder omlaag is gebracht, is Haleon naar…