Advieswijziging Bayer | Pijplijntegenvaller komt hard aan

De koers van Bayer daalde maandag met 18% nadat het laatstefase-onderzoek met bloedverdunner Asundexian werd afgebroken. Testen wezen uit dat het middel minder effectief is dan concurrerende medicijnen. Asundexian was de beoogde opvolger van succesmiddel Xarelto, waarvan het patent in de belangrijkste afzetmarkten binnenkort verloopt. In het derde kwartaal was Xarelto nog goed voor een omzet van €1,1 mrd. De opvolger had mogelijk kunnen toegroeien naar een jaaromzet van €5 mrd.



Vlak voor het Asundexian-nieuws was Bayer in een Amerikaanse zaak veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $1,6 mrd. Het was de vierde nederlaag op rij, nadat het…