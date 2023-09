Advieswijziging | Aureool Siemens aangetast in derdekwartaalcijfers

Met een beurswaarde van meer dan €102 mrd is het Duitse Siemens Europa’s meeste waardevolle industrieconcern. Net als Philips is Siemens door een reeks van ingrijpende herstructureringen en afsplitsingen heengegaan. In 2018 kreeg de medisch technologiedivisie – die onder meer CT- en MRI-scanners en diagnostische testen produceert – een eigen beursnotering onder de naam Siemens Healthineers. Ruim twee jaar later werd ook Siemens Energy, producent van onder andere gas- en windturbines, naar de beurs gebracht. Sinds die reorganisaties wordt de kern van het bedrijf gevormd door de drie ‘industriële’ divisies: Digital Industries, Smart Infrastructure en Mobility.



