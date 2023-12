Advieswijziging Adobe | +85% na superjaar

2023 was voor Adobe nagenoeg het spiegelbeeld van een barslecht 2022. De technologiesector herstelde en de introductie van de AI-tool Firefly was een mijlpaal voor het bedrijf. Deze zogenaamde text-to-image-tool laat toe om op basis van een tekstuele beschrijving automatisch een visueel resultaat te krijgen. Dat kan vervolgens worden bewerkt en verfijnd met de andere producten van Adobe.



In de 12 maanden tot 1 december behaalde Adobe een omzet van $19,4 mrd, 13% meer dan een jaar eerder. De prognoses voor het pas gestarte boekjaar 2024 vielen tegen, met een verwachte daling van de omzet- en winstgroei.

Advies aandeel Adobe naar ‘houden’

De geplande overname van sectorgenoot Figma is nog steeds niet rond. Verschillende…