Adviesraad regering: bedrijventerreinen verduurzamen nauwelijks

De verduurzaming van bedrijventerreinen in ons land schiet niet echt op, aldus de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Hun nieuwste advies stelt dat we bedrijventerreinen niet meer moeten zien als losstaande bedrijfspanden, maar als een collectief van ondernemers. Waarom? Omdat voor veel duurzame initiatieven samenwerking cruciaal is. Het is niet alleen efficiƫnter en kosteneffectiever, maar soms ook essentieel.