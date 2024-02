AdornPay wearable ring voegt betaalmogelijkheid toe aan collectie

De AdornPay Wearable Ring is een keramische ring met ingebouwde NFC-chip en betaalfunctie.

Het heeft even geduurd, want in 2022 vernamen we al van de plannen, maar de AdornPay Wearable Ring is binnenkort te koop. Met dit sieraad kan je contactloos betalen.

AdornPay is een Nederlandse start-up die naast ‘gewone’ sieraden ook slimme wearables maakt. Met deze armbanden, horlogebandjes en sleutelhangers kan je contactloos betalen. Handig wanneer je geen pasjes of smartphone op zak hebt, bijvoorbeeld aan het strand. De AdornPay Wearable Ring is binnenkort te koop in twee kleuren. Voor het betalen ben je vooralsnog wel aangewezen op een creditcard of PayPal.

AdornPay Wearable Ring: contactloos betalen met een ring

De AdornPay Wearable Ring komt beschikbaar in zwart en wit keramiek. Aan de buitenkant zie je er niet aan af dat het een betaalmiddel is. Dat kan nuttig zijn in geval van verlies. Aan de andere kant is de ring weliswaar niet heel duur, maar zeker…