Adoptie van Ethereum Blijft Achter na Shanghai Upgrade

Een analist van de grote Amerikaanse bank JP Morgan heeft onlangs zijn inzichten gedeeld over de prestaties van het Ethereum (ETH) netwerk na de implementatie van de Shanghai upgrade. Sinds de upgrade is de netwerkactiviteit aanzienlijk gedaald, en ook andere on-chain indicatoren laten teleurstellende resultaten zien.

De Shanghai upgrade, gelanceerd in april van dit jaar, stelde gebruikers in staat om hun gestakede Ethereum (sETH) terug te trekken uit de staking protocollen, waardoor deze munten eerder vastzaten in het netwerk. Validators staken hun munten om netwerktransacties te valideren, en ontvingen daarvoor beloningen in de vorm van ETH. Met de komst van de Shanghai upgrade werd een aanzienlijke toename van de liquiditeit verwacht, aangezien eerder vastgezette munten weer in omloop zouden komen.

JP Morgan analist ziet afname in Ethereum transacties

In de onderstaande figuur worden verschillende metrieken uit de analyse van JP Morgan vergeleken, zowel voor als…