ADO mikt op Eredivisie en is dicht bij komst Marsman – Voetbal International

Nick Marsman (33) kan zijn carrière mogelijk op korte termijn in Nederland vervolgen. De ervaren doelman heeft namelijk gesproken met ADO Den Haag en stevent af op een persoonlijk akkoord. De ambitieuze club uit de Keuken Kampioen Divisie ziet in de routinier een belangrijke steunpilaar in de strijd om promotie naar de Eredivisie.

Sinds de jaarwisseling is Marsman transfervrij, omdat het contract met Inter Miami FC afliep. De MLS-club had nog een verbintenis tot het einde van het kalenderjaar met de Nederlander, maar maakte in augustus gebruik van de regel om maximaal één spelerscontract op te zeggen om ruimte te maken in het salarisbudget. Marsman, die net Lionel Messi als ploeggenoot gekregen had, werd de pineut en werd tot het einde van het seizoen verhuurd aan San Antonio FC.