Adnoc zou Oci willen overnemen

Het aandeel Oci N.V. Shs (Netherlands) (OCI) steeg met zoveel als 17,5% en eindigde op 23,30 euro.

Investtech: “Het aandeel is niet meer op één dag gestegen sinds 24 maart 2020, toen de stijging 19,2% bedroeg. Dit was de vijfde dag op een rij dat het aandeel steeg. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn.”

Dat negatieve zou wel eens kunnen meevallen. Bovendien, Oci bevestigt dat er besprekingen zijn met meerdere potentiële kopers voor bepaalde onderdelen.

Kers op de taart is vooral het bericht op Bloomberg dat Adnoc een bod overweegt ter waarde van 5 miljard dollar tegen een marktkapitalisatie van 4,2 miljard euro (= 5,9 miljard dollar). Adnoc zal wat dieper in de buidel moeten tasten, maar we laten het gerucht van Bloomberg voor wat het is.

