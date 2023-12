AD columniste Angela de Jong koopt villa op stand in Rotterdam. Zie foto’s

De gevreesde Algemeen Dagblad columniste Angela de Jong heeft samen met haar man een prachtige villa gekocht in Rotterdam. Zij kocht de vrijstaande villa met o.a. een buitenkeuken en parkeren op eigen terrein voor de prijs van 1.025.000 euro.

FORSE KORTING

Angela heeft dus duidelijk net zo scherp onderhandeld over de prijs als dat zij schrijft. De vraagprijs was namelijk 1.175.000 euro. Zij heeft er dus 150.000 euro vanaf gekregen. Maar wat krijgt zij hiervoor?.

INDELING VILLA ANGELA DE JONG

De villa heeft een woonoppervlakte van 169 vierkante meter en telt in totaal zes kamers, waaronder vijf slaap- en twee badkamers, verdeelt over drie woonlagen. Koken kan Angela is een prachtige woon/ leefkeuken van 25 vierkante meter met lichtkoepel en voorzien van diverse moderne inbouwapparatuur.

Bij mooi weer kunnen Angela en haar man gebruik maken van de luxe buitenkeuken, gelegen in de riante op het zuidoosten gelegen achtertuin van 378 vierkante meter. Verder zijn er in de…