Activiteit van Bitcoin whales lijkt een bullmarkt te signaleren

De CEO en mede-oprichter van het on-chain analysebedrijf CryptoQuant zegt dat Bitcoin whales nog altijd in de “risk-on modus” zitten, wat volgens hem een signaal is voor een bullmarkt. Het gaat om de analist Ki Young Ju, die met zijn 327.800 volgers op Twitter (of X) deelt dat Bitcoin whales in toenemende mate actief zijn in één gebied van de markt.

“Bitcoin whales zijn nog steeds in de risk-on modus en sturen Bitcoin richting de derivatenbeurzen”, aldus Ki Young Ju.

Whales zijn bullish

Dat whales in toenemende mate Bitcoin richting de derivatenbeurzen sturen is een positief teken. Hiermee sturen ze de Bitcoin namelijk van de spotbeurzen naar een platform waarop ze meer risico kunnen nemen.

Hieruit blijkt dus dat ze bereid zijn om meer risico te nemen en dat is over het algemeen een bullish signaal.

Zodra de indicator in de bovenstaande grafiek van Ki Young Ju boven het 90-daagse bewegende gemiddelde van dezelfde indicator komt (zoals nu het geval…