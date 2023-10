Actieve fondsen maken een comeback

Ruim een derde van de actieve aandelenfondsbeheerders heeft in de afgelopen 12 maanden beter gepresteerd dan hun passieve tegenhangers. Actieve obligatiefondsbeheerders deden het zelfs nog beter: gemiddeld presteerde 62,7% van hen beter dan hun passieve alternatief.

Deze bevindingen zijn opgenomen in Morningstar’s Active/Passive Barometer, een halfjaarlijks rapport dat de prestaties meet van in Europa gevestigde actieve fondsen ten opzichte van passieve fondsen in hun respectievelijke Europese, Aziatische en Afrikaanse Morningstar-categorieën. Het omvat bijna 26.000 unieke actieve en passieve in Europa gevestigde fondsen die goed zijn voor ongeveer €6,3 biljoen aan activa, oftewel ongeveer de helft van de totale Europese fondsenmarkt.

De eerste helft van 2023 was positief voor de ontwikkelde aandelenmarkten, terwijl de opkomende markten achterbleven. Gemiddeld overtrof 36,6% van de Europese actieve aandelenbeheerders in de 43 door Morningstar geanalyseerde aandelencategorieën…

Lees verder bij www.morningstar.nl