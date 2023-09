Actief of passief voor opkomende markten fondsen?

Sunniva Kolostyak: Welkom bij Morningstar. Het is een vaak gemaakte aanname dat actieve managers succesvoller zijn in opkomende markten dan passieve beheerders omdat er meer kansen zijn en minder analisten die het volgen. Maar is dat wel zo? In onze studio vandaag is Monika Calay, director passieve strategieën research.

Monika, wat vertelt de data ons hierover? Wat is echt de success rate van actieve fondsbeheerders?

Monika Calay: Dat is een goede vraag. Als we naar de data kijken, overleeft slechts ongeveer 20% van de actieve managers in de categorie wereldwijde opkomende markten aandelen, en presteren ze beter dan hun passieve sectorgenoten. Het schetst dus het beeld dat het vinden van een bekwame beheerder in deze beleggingscategorie niet zo eenvoudig is als het lijkt.

En om deze uitdaging nog eens extra onder de aandacht te brengen: als we kijken naar het aantal actieve fondsen dat de afgelopen tien jaar is gesloten of gefuseerd, is dat ook hoog. Het is ongeveer 40%. Het is…

