Actief of passief beleggen | Een achterhaalde discussie

Passief beleggen is de laatste decennia steeds populairder geworden. Sterker nog, de populariteit lijkt recent exponentieel te groeien. Er zijn al diverse beleggingscategorieën, vooral in brede aandelenindices als de S&P500 of de MSCI World, waarin tegenwoordig meer passief dan actief wordt belegd. Zowel particuliere als institutionele beleggers maken in toenemende mate gebruik van producten als ETF’s en indexfondsen.

Aanvankelijk werden ze vooral bij particuliere beleggers populair. Maar institutionele beleggers gebruiken indexproducten steeds vaker en ook in meerdere vormen dan particuliere beleggers, zoals voor tactische assetallocatie, flow- en transitiemanagement en…