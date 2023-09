Acteur Reiky de Valkop 23-jarige leeftijd overleden

Naast Dertigers was Reiky onder meer te zien in de series Oogappels, Hockeyvaders en Modern Love Amsterdam. Ook was hij de hoofdrolspeler in de videoclip van De Diepte van S10, waarmee zij Nederland vorig jaar op het Eurovisiesongfestival vertegenwoordigde.

Zijn familie deelde vandaag via Reiky zijn Instagramaccount een bericht dat hij is overleden. “Reiky heeft ervoor gekozen om zijn licht vanaf boven over ons te laten schijnen. Hij zal voor altijd bij ons zijn, voor altijd in ons hart. Moge zijn ziel schijnen in vrede.”

De familie heeft niet bekend gemaakt waaraan de acteur precies is overleden. Voorafgaand is er ook niet bekend bij de media dat hij kampte met gezondheidsklachten.

Wij wensen alle nabestaanden van Reiky ontzettend veel sterkte met dit grote verlies.