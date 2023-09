Acosta verstevigt voorsprong met zege op Misano, Bendsneyder P13

Celestino Vietti ging zaterdag voor eigen publiek naar de pole-position in Moto2, maar in de race kon hij daar niet lang van genieten. WK-leider Pedro Acosta had vanaf P2 de kopstart en trok daarna snel een gaatje naar de concurrentie. Vietti sloot aan op de tweede plaats, de als vierde gestarte Aron Canet passeerde Manuel Gonzalez en volgde op P3.

Canet kon zich uiteindelijk niet mengen in de strijd om de winst. De Spanjaard kwam in de achtste van in totaal 22 ronden ten val in bocht 14. Op dat moment had leider Acosta een voorsprong van acht tienden van een seconde op nummer twee Vietti, maar laatstgenoemde begon het gat te dichten. Bij het ingaan van de twaalfde ronde was het verschil gehalveerd tot 0,4 seconde.

Vietti kon echter niet doordrukken. In de daaropvolgende ronden liep de marge van Acosta naar zijn naaste belager weer iets op en in de zestiende omloop pakte hij in één keer acht tienden van een seconde, na een foutje van Vietti. Daarmee…