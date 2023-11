Acomo | Verwacht u nog meer koersdruk bij handelshuis

Deze maand werd bekend dat de pas twee jaar zittende ceo Kathy Fortmann per direct is vertrokken, volgens het bedrijf om persoonlijke redenen. Het aandeel Acomo beschikt over een ijzersterk track record, maar gaat nu duidelijk door een mindere fase, met mogelijk ook interne onrust. De koers daalde hierop verder. Ook speelt er nog een claim van een leverancier, maar die lijkt weinig kans van slagen te hebben. Nog wat verdere koersdruk sluiten wij niet uit, maar wij blijven wel bij ons al eerder tot houden verlaagde advies. Intrinsiek is Acomo een sterk bedrijf met een goed dividend.