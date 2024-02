Acer Chromebook Plus 514 review: premium voor een budgetprijs?

De Acer Chromebook Plus 514 is een van een nieuwe generatie Chromebooks, die ChromeOS het beste tot zijn recht moet laten komen.

Met Chromebook Plus wil Google de Chromebook ervaring naar een hoger plan tillen. We testten de Acer Chromebook Plus 514 om te ervaren hoe dat er in de praktijk uitziet.

Wat is het verschil tussen Chromebook Plus en Chromebook? Toch vooral een bepaalde minimum specificatie. Die moet garanderen dat je als gebruiker een soepele ervaring hebt, en alle functies van ChromeOS kunt benutten. Inclusief een toenemend aantal AI-mogelijkheden. De Acer Chromebook Plus 514 is een van twee modellen die Acer introduceerde als onderdeel van dit nieuwe concept van Google. Het is een behoorlijk gespecificeerde laptop met een bescheiden prijs. Hoe bevalt Chromebook Plus in de praktijk? Dat lees je hier.

Acer Chromebook Plus 514

De ontvangen 514 is de ‘kleinste’ instapper van het nieuwe Chromebook Plus-duo van Acer. De uitrusting is beslist…