Accountplan template & voorbeelden – Accountplan maken

Leestijd: 6 minuten

Planning is bij ieder bedrijf belangrijk, of je een zzp’er bent of een bedrijf met 100+ medewerkers. Een accountplan kan je hierbij helpen. Door het opstellen van goede doelstellingen kun je per klant meer uit de relatie halen en daarmee de bedrijfsdoelstellingen behalen.

In dit artikel vertel ik je alles over het accountplan. Hoe je een accountplan moet maken bijvoorbeeld, wat het praktische nut ervan is en hoe wij dit toepassen binnen ons eigen bedrijf. Daarnaast vind je op deze pagina handige voorbeelden terug van een uitgewerkt accountplan.

Wat is een accountplan?

Een accountplan is een uitgewerkt document waarin je duidelijk beschrijft wat het plan is voor een specifieke klant (account). Hierin kan het gaan over de manier waarop je de relatie wilt onderhouden, hoe je meer sales wilt maken bij de klant en hoe je samen meer omzet kunt behalen. De belangrijkste aspecten van een goed accountplan zijn: