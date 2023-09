‘AC Milan – Newcastle United was slechtste Champions League-wedstrijd ooit’ – Voetbal International

Arturo Vidal zal AC Milan – Newcastle United waarschijnlijk niet terug gaan kijken. Hij adviseert de rest van de mensen om hetzelfde te doen: Vidal noemt het de slechtste Champions League-wedstrijd ooit.

AC Milan – Newcastle United eindigde in een 0-0 gelijkspel en Vidal, die een verleden bij Internazionale heeft, geeft eerlijk toe er niet van genoten te hebben. ‘Ik heb de slechtste wedstrijd uit de geschiedenis van de Champions League gezien, die tussen Milan en Newcastle’, zegt Vidal op Twitch. ‘Niet die tussen Porto en Shakhtar, die geweldig was. City daarentegen was saai, zoals altijd.’

‘En alleen de tweede helft van PSG – Borussia Dortmund was interessant, maar in de eerste viel ik in slaap. Maar die idioten uit Milaan en Newcastle…

