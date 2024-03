AC Milan, en voormalig AZ , speler Tijjani Reijnders kocht deze vrijstaande villa. Zie foto’s

Hij werd onlangs niet alleen bejubeld door de Italiaanse pers, maar werd ook nog eens vader…

BEJUBELD

Tijjani Reijnders, die momenteel voetbalt bij de Italiaanse topclub AC Milan, na eerder te hebben gevoetbald bij AZ Alkmaar, werd onlangs door de Italiaanse pers bejubeld door zijn doelpunt tegen Slavia Praag.

KOOPSOM

Maar er valt meer te vieren voor Tijjani. Niet alleen werd hij recent vader, maar kocht ook nog eens deze prachtige vrijstaande villa in Zwolle. Hij betaalde hiervoor het bedrag van 895.000 euro, gelijk aan de vraagprijs, en liet er een hypotheek op vestigen van 995.000 euro.

INDELING VILLA TIJJANI REIJNDERS

Maar dan heb je ook wat. De woonoppervlakte bedraagt 211 vierkante meter en in totaal telt de villa zeven kamers, waaronder vijf slaap- en 2 badkamers, verdeeld over twee woonlagen. De villa beschikt over een zeer luxe woonkeuken met niet alleen alle denkbare inbouwapparatuur maar ook is er een kook- en spoeleiland.

Verder…