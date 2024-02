ABN en Vopak uitblinkers op lichtgroen Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht hoger gesloten, herstellend van de schrik van dinsdag over een tegenvallend Amerikaans inflatiecijfer.

De AEX index steeg met 0,1 procent tot 843,67 punten, met ABN AMRO als positieve uitschieter en Heineken als grote verliezer.

Volgens strateeg Matthew Ryan van Ebury is de kans op een eerste renteverlaging door de Fed in maart “goeddeels dood”, na het inflatiecijfer over januari. Ook een verlaging in mei lijkt steeds meer in gevaar te komen. Uit de FedWatch Tool van CME blijkt dat de markt de kans op krap 51 procent schat dat de rentes in juni voor het eerst worden verlaagd.

De aandelenkoersen deden dinsdag een stap terug na het teleurstellende inflatiecijfer. Dinsdagavond beperkte Wall Street de verliezen echter weer en resultaten van Lyft en Robinhood zorgden nabeurs voor een positievere stemming.

Op macro-economisch vlak bleek woensdag dat de consumentenprijzen in het Verenigd Koninkrijk afgelopen maand in een…