ABN Amro Geeft Succesvol Digitale Groene Obligatie van €5 Miljoen uit via Polygon

De Nederlandse financiële gigant ABN Amro geeft met succes een digitale groene obligatie van €5 miljoen uit met behulp van Tokeny’s platform, mogelijk gemaakt door Polygon’s layer-2 Ethereum-protocol.

Blockchain en groene financiën

In een tijdperk waarin duurzaamheid verweven is met innovatie, heeft de Nederlandse bankgigant ABN Amro een opmerkelijke mijlpaal bereikt. Het bedrijf heeft een digitale groene obligatie van €5 miljoen uitgegeven. Dit initiatief is in samenwerking met het platform van Tokeny, dat werkt op het Layer-2 Ethereum-protocol van Polygon.

De uitgifte van digitale groene obligaties via blockchain-technologie weerspiegelt een nieuw tijdperk van financiële en ecologische verantwoordelijkheid. Het maakt gebruik van het onveranderlijke en transparante karakter van blockchain en biedt een raamwerk voor de uitgifte en het beheer van groene obligaties.

Het Layer-2-protocol van Polygon vergroot dit initiatief aanzienlijk door verbeterde…