ABN Amro: ‘Als het tegenzit gaat gasprijs in 2024 naar 150 EUR/MWh’

De energiecrisis die volgde op de Russische inval in Oekraïne, heeft de Europese economie vorig jaar hard getroffen. De stijgende gasprijzen na de stopzetting van de Russische gasleveringen aan het continent deden de energierekeningen tot ongekende hoogten stijgen, verhoogden de inflatiedruk en zetten een rem op de koopkracht.

In deze notitie willen de economen van de ABN Amro de situatie voor de komende winter beoordelen. We zullen kijken naar de factoren die tot de crisis hebben geleid en naar de veranderingen die daarna hebben plaatsgevonden. Op basis van onze bevindingen zullen wij een inschatting maken van de vooruitzichten van de energieprijzen voor de komende winter.

Al met al denken we dat het risico op een nieuwe prijspiek volgende winter vrij beperkt is, zelfs als deze kouder uitvalt dan de vorige winter. Veranderingen op verschillende gebieden hebben Europa minder kwetsbaar gemaakt. Wel houden we er rekening mee dat de gasprijzen de komende jaren structureel hoger zullen…