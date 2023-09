Abbott | Verhaal healthcaregigant blijft gewoon goed

In mijn vorige, uitgebreide, bijdrage over de Amerikaanse healthcaregigant Abbott Laboratories van precies een jaar geleden was de conclusie dat er op korte termijn weinig opwaarts potentieel in de koers zat. Ondanks de sterke terugval na de coronapandemie, was Abbott geen belegging voor snelle koerswinsten, mede vanwege de nog altijd relatief hoge waardering. Abbott is en blijft een aandeel dat je voor het dividend koopt; dat gaat elk jaar verder omhoog en op lange termijn volgt de beurskoers deze ontwikkeling vanzelf.



Over boekjaar 2022 daalde de omzet van Abbott Laboratories, geheel zoals verwacht, uiteindelijk met 8,7% naar $39,9 mrd, wat nog…