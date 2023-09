‘AB InBev van de luiers’ geen zorgenkind meer

Ontex is een toonaangevende producent van persoonlijke hygiëne-oplossingen voor baby’s (luiers), vrouwen (tampons) en senioren (incontinentieproducten), die in Europa een tweede beursleven kent. Het bedrijf, opgericht door de familie Van Malderen, was al beursgenoteerd op Euronext Brussel tussen 1998 en 2003 en dat was een gigantisch succes. Dus werd er met het nodige enthousiasme uitgekeken naar de terugkeer op de beurs medio 2014.



Hindernissenparcours

Maar de tweede periode is er tot nog toe vooral één van grote desillusie en een enorm hindernissenparcours. De terugkeer naar de beurs was vooral bedoeld om overnames te doen buiten Europa en die acquisities kwamen er ook snel. Te snel bleek…