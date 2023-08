Aardbei (Fragaria) = Tuinplant vd maand juni • Stijlvol Styling woonblog • Voel je thuis!

Als je aan de zomer denkt, dan denk je aan aardbeien. Heerlijk om van te snoepen, maar ook heel leuk om zelf in je tuin te zetten. De aardbei (Fragaria) is een makkelijke plant waar je al snel de eerste vruchten van plukt. De aardbeienplant staat als Tuinplant van de Maand juni eens lekker in de spotlights! Hoe leuk is het om aardbeien te plukken uit je eigen tuin. Verser krijg je ze nergens! Door de liefde en aandacht die je er in hebt gestopt, smaken zelfgekweekte aardbeien bovendien lekkerder dan die uit de winkel. Wil je de hele zomer oogsten? Kies dan voor zogenoemde doordragende soorten als ‘Ostara’, ‘Rapella’, ‘Selva’ en ‘Toscana’.

Aan de slag met het Zomerkoninkje!

Plant aardbeien zo’n 30 tot 40 cm uit elkaar in de tuin of zet ze in bakken. Belangrijk is een zonnige plek en regelmatig een slok water. Heb je de smaak te pakken? Plant dan ook eens rode bessen, bramen en frambozen voor heerlijke fruitsalades, jams en smoothies uit eigen tuin.

Wist je…